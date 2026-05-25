México

Usuario del Metro CDMX es picado por un alacrán mientras viajaba en la Línea 2

Personal médico atendió al pasajero, un hombre de mediana edad reportó la situación

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Un usuario de la Línea 2 del Metro CDMX fue picado por un alacrán (X/ redes sociales)
Un usuario de la Línea 2 del Metro CDMX fue picado por un alacrán (X/ redes sociales)

Un incidente poco habitual que ocurrió este 24 de mayo en la capital, un usuario del Metro CDMX sufrió la picadura de un alacrán mientras viaja en un vagón de la Línea 2, lo que activa el protocolo de emergencia del sistema. El hecho se registró en la terminal Tasqueña.

La situación fue reportada por el mismo usuario y provocó una intervención inmediata de personal médico y de seguridad, esto generó la inquietud de los pasajeros sobre la seguridad al interior del transporte público.

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Un hombre de aproximadamente 50 años, originario de Tepotzotlán, recibió atención de personal especializado tras manifestar dolor en el pie debido a la picadura. El equipo médico realizó una valoración integral y proporciona primeros auxilios en el propio lugar.

Atienden a usuario del Metro CDMX por picadura de un alacrán

(X/ @RaulGtzNR)
(X/ @RaulGtzNR)

Al presentarse la emergencia, elementos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX acudieron y coordinaron la intervención de la brigada médica en la estación. Según el informe oficial, el usuario indicó que la picadura ocurrió al viajar por la terminal Tasqueña de la Línea 2. El alacrán estaba oculto en el calzado, lo que dificultó que notara el peligro antes de subir al vagón.

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Personal del Metro CDMX activó de inmediato el protocolo de atención médica. Se realizó una revisión exhaustiva en el sitio para determinar la gravedad de la intoxicación y brindar los primeros auxilios necesarios. El personal revisó los signos vitales y monitoreó posibles síntomas de afectación médica, con el objetivo de estabilizar al usuario antes de considerar su traslado a un hospital o centro especializado.

Estado de salud del usuario tras el incidente

El STC Metro CDMX confirmó que se otorga atención inicial en la estación y mantiene bajo observación al pasajero durante el proceso. No se han difundido detalles oficiales sobre su estado de salud posterior, aunque se puntualiza que la valoración y la intervención médica tienen lugar dentro de las instalaciones del Metro.

El protocolo que se aplica ante picaduras por fauna potencialmente riesgosa establece que, después de los primeros auxilios, el usuario debe permanecer bajo vigilancia y, si el caso lo amerita, ser enviado a un hospital externo. El objetivo es vigilar reacciones adversas y limitar riesgos asociados al veneno del alacrán. Hasta el cierre de la información disponible, no existen reportes de una situación grave ni de traslado hospitalario.

Respuesta del Metro CDMX y protocolos de seguridad

El Metro CDMX informa que la atención médica y las acciones de seguridad se desarrollan conforme a los protocolos internos vigentes. El personal encargado de la terminal realiza una revisión completa de vagones y andenes para descartar la presencia de otros animales peligrosos. Además, se recomienda a los usuarios revisar sus pertenencias, en particular el calzado, antes de abordar los trenes.

Entre las medidas inmediatas puestas en marcha por la autoridad destacan:

  • Activar el protocolo de primeros auxilios
  • Coordinar brigadas médicas en puntos clave
  • Inspeccionar vagones y áreas comunes tras el incidente
  • Emitir recomendaciones preventivas a los usuarios

Estas acciones buscan reducir la probabilidad de incidentes similares y proteger la integridad de los millones de pasajeros que utilizan diariamente la red de transporte.

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