La informalidad concentra el 80% de los nuevos empleos creados en la República Dominicana, en el primer trimestre de 2026

La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo revela que el 82.7% de los nuevos empleos creados en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026 son informales. (Andina)

Durante el primer trimestre de 2026, la creación de empleo en República Dominicana estuvo marcada por un predominio de la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft), elaborada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), más de ocho de cada diez personas que consiguieron empleo entre enero y marzo lo hicieron en condiciones informales.

El informe revela que, en comparación con el mismo período del año anterior, la economía dominicana sumó 118,631 nuevos ocupados, lo que representa un incremento del 2.3 %. Sin embargo, de ese total, 98,127 puestos correspondieron a empleos informales, equivalente al 82.7 %, mientras que solo 20,504 fueron empleos formales, lo que representa el 17.3 % de los nuevos ocupados.

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El estudio indica que la tasa de informalidad laboral aumentó 0.7 puntos porcentuales en el último año, pasando de 53.4 % en el primer trimestre de 2025 a 54.1 % en el mismo periodo de 2026. A pesar de este aumento, la proporción de empleos informales se mantiene similar al promedio registrado en 2025 y por debajo del promedio histórico de 56.7 %, calculado desde 2014 según la serie de la Encft.

El informe del Banco Central indica que la tasa de informalidad laboral subió a 54.1% en 2026, aumentando 0.7 puntos porcentuales respecto al año anterior. (Cortesía: América)

Actualmente, la masa laboral ocupada en empleos informales alcanza los 2,832,783 trabajadores, mientras que los empleos formales suman 2,403,395 personas. En conjunto, la suma de ocupados en el mercado laboral dominicano asciende a 5,236,178 asalariados.

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La informalidad laboral implica que quienes se desempeñan en estos puestos, así como sus dependientes, quedan fuera de los beneficios de la seguridad social, como el acceso al seguro de salud o la contribución para el retiro laboral. Para las empresas, operar en la informalidad suele traducirse en menores niveles de productividad y limitaciones para expandirse. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que la alta informalidad complica la capacidad del Estado para recaudar impuestos de manera eficiente.

En cuanto a la composición demográfica, el Banco Central detalla que el 56.1 % de los ocupados son hombres y el 43.9 % son mujeres. En el último año, el empleo femenino aumentó su participación en el mercado laboral, con 157,078 mujeres adicionales incorporadas a la fuerza de trabajo, según el reporte de la institución.

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Más de 2.8 millones de dominicanos trabajan en condiciones de informalidad, superando a los 2.4 millones empleados en el sector formal según la Encft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los indicadores de desempleo, la tasa de desocupación abierta (SU1) se ubicó en 5.0 % entre enero y marzo de 2026, apenas por encima del 4.9 % registrado en el mismo período del año anterior. Por su parte, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (SU3), que incluye tanto a personas que buscan empleo como a aquellas disponibles para trabajar aunque no lo estén buscando activamente, descendió a 8.8 % en el primer trimestre de este año, frente al 9.3 % del año pasado.

Los datos reflejan la realidad del mercado laboral dominicano, donde la informalidad sigue siendo un fenómeno dominante en la generación de empleo.

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