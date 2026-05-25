Cultura

El fenómeno viral Angine de Poitrine y por qué el cerebro disfruta con la música que no entiende del todo

El dúo experimental de Quebec ganó notoriedad con máscaras de papel maché, humor surrealista y guitarras microtonales, una mezcla que primero desconcierta y luego engancha por su energía rítmica y teatralidad en escena

Guardar
Google icon
Angine de Poitrine interpreta "Sarniezz" en directo en el ESMA de Rennes, Francia, durante el festival Trans Musicales 2025

Abrimos un vídeo casi por accidente. En pantalla aparecen dos figuras enmascaradas, con una estética entre lo artesanal, lo absurdo y lo inquietante. Empiezan a tocar. La guitarra no suena como esperamos. Algunas notas parecen estar “entre” las notas que conocemos. La batería avanza con precisión, pero no siempre por los caminos previsibles. La primera reacción puede ser de desconcierto. La segunda, de curiosidad. Y, sin darnos demasiada cuenta, seguimos mirando.

Algo así explica parte del fenómeno reciente de Angine de Poitrine, dúo experimental de Quebec que se ha hecho especialmente visible por su combinación de rock matemático, máscaras de papel maché, humor surrealista y uso de guitarras microtonales. Su actuación en KEXP ha contribuido a convertirlos en una rareza viral: no solo por cómo suenan, sino por la dificultad de encajarlos en una categoría conocida.

PUBLICIDAD

Desde la psicología, el caso es muy interesante porque obliga a preguntarse algo más amplio: ¿por qué puede gustarnos una música que, al principio, no sabemos interpretar?

El cerebro no escucha: predice

Escuchar música no es recibir sonidos de forma pasiva. El cerebro anticipa. Espera que una melodía continúe en una dirección, que una tensión armónica se resuelva, que un ritmo cierre en determinado punto. Buena parte del placer musical surge de ese delicado juego entre confirmación y sorpresa.

PUBLICIDAD

Dos músicos con trajes y máscaras de lunares blancos y negros, uno toca guitarra eléctrica y el otro batería. Detrás, un letrero dice "Angine de Poitrine"
Angine de Poitrine, dúo experimental de Quebec que se ha hecho especialmente visible por su combinación de rock matemático, máscaras de papel maché, humor surrealista y uso de guitarras microtonales

Cuando todo es demasiado previsible, la música puede volverse plana. Cuando todo es demasiado imprevisible, puede resultar caótica. Entre ambos extremos aparece una zona especialmente fértil: la música que desafía nuestras expectativas, pero no las destruye por completo. Estudios sobre predictibilidad, incertidumbre y placer musical han mostrado que tendemos a preferir niveles intermedios de complejidad predictiva: suficiente orden para orientarnos, suficiente sorpresa para mantenernos atentos.

Angine de Poitrine trabaja precisamente en ese territorio. Sus canciones pueden parecer extrañas, pero no son puro desorden. Hay repetición, pulso, patrones, energía corporal. La batería ofrece una estructura reconocible mientras la guitarra introduce una sensación de inestabilidad. El resultado es una mezcla psicológicamente eficaz: el oyente no entiende del todo lo que ocurre, pero tampoco se pierde por completo.

Microtonos

El uso de microtonos merece una atención especial. En la música occidental más habitual, estamos acostumbrados a dividir la octava en doce semitonos. El piano, la guitarra estándar o gran parte del pop se mueven dentro de ese marco. La música microtonal, en cambio, utiliza intervalos más pequeños o diferentes a los que ese sistema nos ha enseñado a esperar.

Por eso, para muchos oyentes, una guitarra microtonal puede sonar inicialmente “desafinada”. Pero esa impresión no significa necesariamente que lo esté. Significa que el cerebro compara lo que escucha con sus esquemas previos. Si una nota cae en un lugar que nuestro sistema auditivo-cultural no espera, la interpretamos como rareza, tensión o error.

Ilustración de dos figuras con trajes de lunares tocando bajo, guitarra y batería, ante una pirámide dorada sobre un fondo oscuro salpicado de puntos
Portada del álbum Vol. II de Angine de Poitrine

La investigación sobre aprendizaje de intervalos microtonales desconocidos muestra que los oyentes occidentales sin formación específica pueden empezar a familiarizarse con escalas no habituales mediante exposición. Es decir, lo que al principio parece extraño puede volverse progresivamente inteligible. El gusto musical no es solo una preferencia espontánea: también es aprendizaje perceptivo.

Otros trabajos sobre acordes microtonales poco familiares sugieren que la respuesta afectiva ante estos sonidos depende tanto de propiedades acústicas internas como de regularidades aprendidas por exposición cultural. Dicho de otro modo: no escuchamos solo con el oído, sino también con la historia musical que llevamos incorporada.

La incomodidad también puede ser estética

La clave no está en que Angine de Poitrine elimine la incomodidad, sino en que la convierte en parte de la experiencia. Esto conecta con una idea central en psicología de la música: el placer no surge únicamente de lo agradable, suave o familiar. También puede surgir de la tensión, de la ambigüedad y de la resolución parcial de una expectativa.

La música activa circuitos cerebrales relacionados con la recompensa, la anticipación y la emoción. Revisiones neurocientíficas sobre placer musical y predicción han propuesto que el disfrute aparece cuando el cerebro detecta patrones, genera expectativas y experimenta desviaciones significativas respecto a ellas. No nos emociona solo lo que suena bonito; nos emociona lo que nos obliga a reorganizar lo que esperábamos oír.

Dúo musical Angine de Poitrine en un escenario dividido blanco y negro con lunares. Un músico toca una guitarra de doble mástil; el otro, un batería, cubre su rostro
En febrero de 2026 la banda grabó en vivo para la emisora de radio pública KEXP de Seattle, Estados Unidos, grabación que se haría viral

De ahí que una propuesta aparentemente difícil pueda volverse adictiva. La primera escucha produce extrañeza. La segunda permite reconocer un patrón. La tercera convierte lo raro en familiar. En ese recorrido, el cerebro obtiene una pequeña recompensa: ha domesticado parcialmente el caos.

Ver cambia lo que oímos

Angine de Poitrine no es solo sonido. Es imagen, gesto, teatro, personaje. Las máscaras, la estética absurda y la corporalidad de la interpretación influyen en la forma en que escuchamos. La investigación sobre la percepción musical como experiencia multisensorial ha mostrado que los elementos visuales de una actuación no son un simple adorno: pueden modificar la interpretación emocional, estructural y estética de lo que oímos.

No es lo mismo escuchar una pieza microtonal sin contexto que verla ejecutada por dos figuras que parecen salidas de un ritual cómico y artesanal. La información visual puede funcionar como una clave de lectura: esto no es un error, es un juego; no es torpeza, es intención; no es ruido, es lenguaje. De hecho, varios estudios han mostrado que la información visual influye en la evaluación de una interpretación musical y que los gestos del intérprete también cambian lo que percibimos.

En un ecosistema saturado de música pulida, recomendaciones algorítmicas y experiencias cada vez más mediadas por pantallas, esa dimensión física y performativa también importa. Angine de Poitrine parece ofrecer algo difícil de simular del todo: presencia, rareza manual, imperfección significativa. La sensación de “esto está ocurriendo” forma parte del atractivo, especialmente en un contexto donde la experiencia musical en directo sigue asociándose a autenticidad, identidad y conexión social.

Ilustración de dos figuras abstractas sobre fondo blanco. La izquierda es blanca con lunares negros, nariz larga y ojos/labios dorados. La derecha es negra con lunares blancos y detalles dorados
Las máscaras, la estética absurda y la corporalidad de la interpretación influyen en la forma en que escuchamos

Lo raro como refugio frente a lo previsible

Quizá el éxito de Angine de Poitrine tenga que ver con una paradoja contemporánea. Nunca hemos tenido acceso a tanta música y, sin embargo, muchas experiencias culturales parecen cada vez más optimizadas para no incomodar. Las plataformas aprenden nuestras preferencias y nos devuelven variaciones de lo que ya nos gustaba. La sorpresa queda administrada en pequeñas dosis.

Por eso, cuando aparece algo que rompe la plantilla sin renunciar al ritmo, al virtuosismo y al humor, el cerebro presta atención. No porque entienda inmediatamente el código, sino porque detecta una oportunidad de exploración.

Angine de Poitrine no demuestra que todo lo extraño acabe gustando. La rareza por sí sola no basta. Lo que funciona es la combinación entre desviación y estructura, entre microtonos y groove, entre máscara y precisión, entre desconcierto y placer corporal.

En el fondo, quizá no es que disfrutemos de esta música a pesar de no entenderla del todo. Tal vez la disfrutamos porque nos obliga a escuchar de otra manera.

Fuente: The Conversation

The Conversation

Temas Relacionados

Angine de Poitrinemúsicamúsica experimental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 grandes secretos de Plaza San Martín

A propósito de la salida del libro “Plaza mágica”, el autor revela aspectos desconocidos e historias míticas del emblemático parque de Retiro

10 grandes secretos de Plaza San Martín

El verano secreto de Lorca: su amor por Philip Cummings y la verdad detrás de “Poeta en Nueva York”

La investigación de Patricia A. Billingsley “Lorca in Vermont” regresa a 1929, durante la estancia en el lago Eden del poeta español, para ingresar en una relación que fue borrada de la biografía oficial

El verano secreto de Lorca: su amor por Philip Cummings y la verdad detrás de “Poeta en Nueva York”

La belleza de la semana: “Mujer con una balanza”, de Johannes Vermeer

No es casualidad que los platillos estén vacíos ni que el cuadro cause debates: detrás de una escena doméstica y la brillante luz que pintó Vermeer, hay preguntas que siguen sin respuesta tres siglos después

La belleza de la semana: “Mujer con una balanza”, de Johannes Vermeer

Juan Gabriel Vásquez y la literatura es como el lugar de duda frente al juicio constante de redes

La reflexión del autor colombiano se centra en cómo la narrativa permite explorar ambigüedades y contradicciones humanas, mientras que el entorno digital fomenta juicios inmediatos y una visión maniquea de la sociedad

Juan Gabriel Vásquez y la literatura es como el lugar de duda frente al juicio constante de redes

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

La edición que cerró este sábado volvió a mostrar cómo el cine se cruza con el poder, debates sobre herramientas digitales y una industria que redefine su centro de gravedad

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

DEPORTES

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

TELESHOW

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

El festejo de Ramiro Bueno por el día que Belgrano se coronó campeón en el cumpleaños de Rodrigo: “Somos todos él”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales

Las aseguradoras de El Salvador incrementan la cesión de riesgo internacional y afrontan presiones en rentabilidad técnica para 2026

La informalidad concentra el 80% de los nuevos empleos creados en la República Dominicana, en el primer trimestre de 2026

Niños que acuden a centros de atención de la primera infancia en Panamá mejoran su vocabulario y comprensión verbal, afirma estudio