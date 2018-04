– Sí, se suele escuchar el pronóstico del tiempo y comentarlo. Estamos buscando compartir más conocimientos para que los ciudadanos puedan estar mejor preparados ante la amenaza de una inundación, una nevada, una lluvia intensa u otros fenómenos. El tiempo es lo que pasa hoy. El clima es el promedio de lo que sucede. Por eso, la Organización Meteorológica Mundial lanzó una campaña que tiene como eslogan "Listos para el tiempo.

Preparados para el clima". No se trata sólo de llevar un paraguas si hay pronóstico de lluvias. Si se escucha que el pronóstico dice "lluvias intensas", tal vez no tengo que salir a cenar con mis amigos o no tengo que sacar el auto o no debo cruzar un área con un charco en el que no se ve el fondo. Hay que tomar más en serio a los pronósticos del tiempo. Implica preguntarse: ¿Qué hago con esa información? Hay que incorporar el pronóstico en la vida diaria y tomar decisiones acordes para no arriesgarnos inútilmente. En los Estados Unidos, se desarrolla una iniciativa que llaman "Nación Lista para el Tiempo", que difunde folletos para que la gente puede armar sus planes de emergencia.