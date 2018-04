El "abuso sexual infantil no existe", señaló provocadora Giberti en varios de sus escritos académicos. Llamarlo así es una simplificación. No hay abuso sexual infantil, porque infantil es un calificativo de abuso y el abuso no es calificable como infantil. La forma correcta es decir: "Niños y niñas abusados sexualmente por adultos". De la otra manera queda encubierta la idea de que el adulto es el responsable.