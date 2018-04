Marcelo Tinelli es una de las personas más famosas de la Argentina, y el más exitoso en la TV de los últimos veinte años. Sin embargo, eso no le asegura el éxito en otros rubros; muy por el contrario: le exige estar más a la altura de las circunstancias que cualquier otro. Porque nada de lo que haga fuera del ámbito del espectáculo mediático le puede restar prestigio. Y si bien es cierto que suele dar pasos firmes y lograr lo que se propone; como en su Bolívar natal y en el club de sus amores (San Lorenzo); no todo lo que toca es oro. Quiso cambiar el fútbol argentino y no lo dejaron.