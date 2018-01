Para Antonini, "no necesariamente tienen que ir a una colonia. La elección de una colonia tendrá más que ver más con las características de cada niño, más que con las necesidades del padre", y destacó: "Hay niños que padecen la colonia, por ser menos sociables, más tranquilos o porque terminaron muy cansados el año escolar; no todos disfrutan de ir a jugar a la colonia de vacaciones y son los padres quienes deberían evaluar las características de sus hijos: hay chicos que son más tranquilos y prefieren dormir más, jugar un poco a la play, ver a amigos y no permanecer en un ritmo y rutina que los cansa igual o más que el colegio".