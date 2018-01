Ser freelancer tiene su efecto contrario: el salario corresponde a la labor realizada y no existen días libres ni vacaciones pagas. En el comienzo del período vacacional, desatender las tareas por completo no es un buen ejercicio para los trabajadores autónomos. Expertos y profesionales recomiendan no desprenderse de su actividad de una manera desinteresada y anárquica.