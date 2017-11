A ellos, el recorrido laboral de sus padres no les convence: les parece impensable estar 10 o 15 años en una misma empresa haciendo una misma tarea. Durante su periodo de trabajo se cuestionan ¿sigo trabajando en/para esta empresa? ¿por qué estoy realizando este trabajo? si algo no les gusta o no machea con sus valores, con sus objetivos toman decisiones.