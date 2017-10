Además de la música, el dinero era otra obsesión que giraba en su cabeza. No concebía que no pudiera cobrar cada vez que uno de los hits de The Beatles se reproducía. Dos años después, en febrero de 1983, de ello hablaba con Michael Jackson, recién llegado a Londres. Lo había hospedado en su granja de Sussex, pocas horas antes de filmar el videoclip de "Say say say".