Bill Marriott Jr.: presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de Marriott International, la prestigiosa cadena de hoteles. En 2012, después de cumplir 80 años, cedió su cargo de CEO que tuvo durante más de cuatro décadas. Visita al año sus más de 200 hoteles. Elaboró un plan de doce reglas para alcanzar el éxito, pero resumió que lo más importante en los negocios se resume en cuatro palabras: "What do you think" (traducción: ¿qué piensas?). "Estamos en el negocio de las personas. No fabricamos nada. Sólo cuidamos a nuestros huéspedes", definió.