-Repartir los pesos de manera equilibrada por ejemplo cuando hacemos las compras.

-Si usamos computadoras, adoptar una posición adecuada con antebrazos apoyados en el escritorio, la vista al frente pasando por arriba del borde superior del monitor así no tensionamos el cuello.

-Evitar permanecer mucho tiempo en una misma posición: levantarse, caminar o moverse asegura un recambio en la circulación.

-No sentarse en lugares excesivamente bajos así no posicionamos las rodillas por encima de las caderas y de esta manera evitamos disminuir el espacio lumbo sacro y presionar los discos.

-Flexionar las rodillas al levantar objetos del suelo, así no exageramos la columna lumbar.

-Si se pasa mucho tiempo de pie, por ejemplo al planchar, lavar, podemos alternativamente levantar un pie apoyándolo en una elevación, así podemos evitar que la columna nos moleste.