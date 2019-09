Cinthia también se quebró al revelar algunas de las expresiones que los compañeros de jardín de su hija le decían sobre su altura. “A veces me dice que es muy chiquita, que no quieren jugar con ella. Y ella es una nena muy sociable, yo la veo y tiene muchos amigos. No sé bien qué es lo que pasa. Pero siempre me habla de la estatura, como que tiene super naturalizado que es la más chiquita”, contó la modelo.