En el primer día del Festival, la pareja deslumbró en la alfombra roja con su look. La actriz lució un conjunto de esmoquin de saco y pantalón de su marca China by Antolin en color negro que combinó con una blusa con jabot con maxi botones plateados y cuello cisne y moño. Completó el look con una mini cartera bandolera de Yves Saint Laurent y plataformas de cuero negras de Ricky Sarkany.