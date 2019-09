Muy enojada y elevando el tono de voz, Sol se opuso: "Ninguno está más elevado que otro por estudiar algo. Perdón, pero ahí estoy en desacuerdo. Vos podés tener un título y ser un reverendo bolú". Granata argumentó: "Hay gente que me cataloga de un montón de cosas en las redes sociales y me tiene sin cuidado. Esa es la mediocridad de la que hablo. Pero si no me dejan hablar, me llaman por teléfono y no me dejan hablar… -se quejó con la producción del ciclo-. Así se quieren lucir los que entrevistan, no el entrevistado".