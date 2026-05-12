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Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Los azules, que afrontan la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, empezaron el plan para armar el equipo de la próxima Liga BetPlay, con muchas posiciones por reforzar

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Millonarios
Millonarios quiere armar un equipo competitivo para volver a pelear en la Liga BetPlay, para el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios empezó la fase de grupos de la Copa Colombia con victoria 1-0 sobre Llaneros, en un partido que no jugó bien, encontró el gol en los últimos minutos y los aficionados salieron preocupados por el nivel actual de la plantilla, que venía de ser eliminada de la Liga BetPlay y pelea en la Sudamericana.

Es por eso que los azules ya tendrían los primeros nombres en la carpeta de refuerzos, son jugadores conocidos en el fútbol colombiano y se encuentran en los playoffs, así que, en caso de iniciar negociaciones, no sería de inmediato y tardaría hasta finales de mes.

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De otro lado, el técnico Fabián Bustos entregó novedades sobre Falcao García, delantero que sufrió su tercera molestia física tras su regreso al club y, por desgracia, las noticias no son las mejores con respecto a la fecha de su regreso, lo que preocupa porque su contrato acaba pronto.

“Es bien valorado en Millonarios”

Lo que pasó en la última jornada del Todos contra Todos en la Liga BetPlay, al empatar 2-2 contra Alianza en Valledupar, dejó claro que los embajadores necesitan con urgencia refuerzos de mejor nivel, en posiciones que llevan tiempo sin contar con alguien de jerarquía y experiencia.

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Un puesto en Millonarios para buscar fichajes sería la portería y un nombre que suena es Wuilker Faríñez, recordado guardameta venezolano en los azules porque defendió su arco entre enero de 2018 y junio de 2020, ganó el título de la Superliga 2018 y fue clave en muchos compromisos.

Wuilker Faríñez
Wuilker Faríñez volvería a Millonarios después de seis años, ya que aparecería en carpeta de fichajes - crédito @LPEmbajadora/X

La información fue entregada por el periodista Guillermo Arango, de la emisora La FM, al señalar que el actual hombre de Internacional de Bogotá es uno de los que se considera por parte de la dirigencia para el segundo semestre, pues la idea es llevar a alguien extranjero y a un joven con experiencia.

El otro nombre que estaría en carpeta de Millonarios es Joan Parra, portero que se encuentra en Once Caldas, es titular y pasó por Envigado, ha tenido buenas actuaciones y, según Mariano Olsen, “es bien valorado” por los directivos, aunque tiene contrato vigente con el blanco, así que la negociación no sería fácil.

Joan Parra
Joan Parra, de Once Caldas, es uno de los porteros que interesaría a Millonarios por su proyección a futuro - crédito @olsendeportes/X

De esta manera, parece que se terminarán los vínculos de Guillermo de Amores, que va hasta junio de 2027, y de Diego Novoa, al que no le renovarían en las siguientes semanas, para renovar una posición que lleva un año siendo un dolor de cabeza para el Ballet Azul.

“Todavía no le dieron el alta”

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, fue consultado sobre la actualidad de Falcao, que no juega desde abril y cuya fractura en el rostro lo alejaría de las canchas por casi un mes, y aunque ya se encuentra en trabajos de campo, no le alcanzaría para el viaje a Sao Paulo por Copa Sudamericana.

Falcao
Falcao tuvo una fractura en un pómulo que, por ahora, lo dejará afuera de las canchas por tiempo indeterminado - crédito Millonarios FC

“Rada, sí, está trabajando diferenciado, con una máscara, hoy (11 de mayo) fue el entrenamiento más intenso que tuvo, el entrenamiento de esta mañana fue muy bueno. Hizo a la par de sus compañeros, pero creo que todavía no le dieron el alta de la cicatrización”, afirmó el argentino.

Si al Tigre le dará el tiempo para ser convocado para la Copa Sudamericana, Bustos mencionó que se le esperará hasta último momento: “Vamos a ver, tenemos estos tres o cuatro días para saber y sí ya está o tenemos que seguir esperándolo, pero está haciendo el esfuerzo, está entrenando, en finalización de controles. Siempre cuidándolo, es una situación donde no podemos pasarnos de lo que nos dicen los doctores”.

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