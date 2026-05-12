Chucky Lozano gana 9.3 millones de dólares al año en la MLS sin pisar la cancha: cómo funciona el contrato que lo convirtió en negocio

Pese a llevar tiempo apartado del plantel principal del San Diego Football Club, Hirving sigue recibiendo un salario de ensueño. (Ilustración: Jovani Pérez)

Hirving Lozano figura entre los futbolistas con mayor salario en la MLS, acompañado por nombres como Lionel Messi, Son Heung-min y Rodrigo De Paul, pese a su reciente inactividad tras ser separado de San Diego FC.

La actualización de salarios, publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), confirmó que el delantero mexicano ocupa un lugar privilegiado en la tabla salarial de la liga.

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Lionel Messi lidera el ranking salarial de la MLS con 28.3 millones de dólares, seguido por Son Heung-min y Rodrigo De Paul. (Foto: Ron Chenoy-Imagn Images)

El monto garantizado para Lozano alcanza 9.3 millones de dólares, una cifra que lo ubica en el cuarto puesto del ranking. Pese a que no ha tenido actividad competitiva y permanece fuera del plantel principal, su contrato se mantiene vigente y el club continúa cubriendo esu salario.

Lozano, en la élite salarial de la MLS

La presencia del Chucky Lozano en el listado de los futbolistas mejor remunerados de la liga destaca por la magnitud de las cifras y por su contexto de inactividad.

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La MLSPA difundió el top salarial de la liga, en el que aparecen:

Lionel Messi (Inter Miami) – $28.3 millones

Son Heung-min (LAFC) – $11.2 millones

Rodrigo De Paul (Inter Miami) – $9.7 millones

Chucky Lozano (San Diego FC) – $9.3 millones

Lozano supera en ingresos a jugadores como Miguel Almirón , Emil Forsberg y Riqui Puig .

Su caso es único, ya que el contrato sigue vigente pese a estar separado del plantel.

El delantero mexicano percibe 9.3 millones de dólares garantizados, a pesar de estar separado del plantel de San Diego FC. (Foto: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El listado evidencia cómo en la MLS un acuerdo puede mantenerse incluso si el futbolista no participa en la dinámica del equipo.

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El ranking de los mejor pagados

La tabla de la MLSPA muestra a Lozano rodeado de algunas de las principales estrellas internacionales de la liga.

Lionel Messi (Inter Miami): $28.3 millones

Son Heung-min (LAFC): $11.2 millones

Rodrigo De Paul (Inter Miami): $9.7 millones

Chucky Lozano (San Diego FC): $9.3 millones

Le siguen:

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Miguel Almirón

Emil Forsberg

Sam Surridge

Riqui Puig

Jonathan Bamba

Hany Mukhtar

El listado salarial oficial de la MLSPA muestra que jugadores de la calidad de Miguel Almirón, Emil Forsberg y Riqui Puig tienen ingresos menores a los de Lozano. (Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

A diferencia de los demás, Lozano permanece fuera de la actividad deportiva, pero dentro del grupo con mayores ingresos garantizados del futbol estadounidense.

Contrato blindado: la fórmula que sostiene el ingreso del Chucky

La estructura contractual de la MLS permite que un futbolista como Chucky Lozano siga cobrando su salario íntegro aun sin jugar.

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La normativa de la liga impide modificar unilateralmente las condiciones económicas por separación del plantel.

El club debe mantener el pago garantizado hasta el final del acuerdo, salvo acuerdo de rescisión .

Lozano decidió ignorar a Javier Aguirre y optar por no ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Mexicana con tal de mantener sus ingresos.

El caso de Hirving Lozano genera debate en la MLS debido a su status como jugador inactivo y su elevado salario garantizado. (AP Foto/Julio Cortez, File)

De esta manera, la situación de Lozano ilustra cómo los contratos garantizados pueden transformar la relación entre clubes y jugadores en la MLS, permitiendo que el delantero se mantenga como uno de los principales beneficiarios aun sin pisar la cancha hace meses.