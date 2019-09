"Igual me extraña que se haya involucrado tanto en política después de que yo haya sido electa diputada. Pareciera que está un poco obsesionada conmigo. Y lamento que no pueda dar vuelta la página. Yo no le hice ningún daño. Yo salí con una persona que en ese momento estaba soltera, que es su ex pareja", dijo en referencia a la relación que ambas –en diferentes etapas– tuvieron con Martín Redrado.