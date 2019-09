"Él no me preguntó. A lo mejor yo no pude decir: 'No, no quiero, no me gusta', como sí pudo decir Sofía. Esa es la denuncia. Las mujeres igual nos solemos echar la culpa, decimos: 'Esto pasó porque yo no lo hice o lo puse celoso, o me puse esta ropa o porque no se lo avisé'. A veces decís: 'Es mejor que termine esto para que me pueda ir a mi casa sin que me cague a piñas'", afirmó la periodista.