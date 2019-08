El cuñado de Caniggia se refirió también al ex jugador de fútbol, con quien tuvo una fuerte pelea: "Él debe haber realizado algún negocio grande y quiere vivir la vida solo, y no compartir nada. Con Mariana me separé por cosas que veía que pasaban y yo no me quería meter en ningún quilombo. Él me re cagó plata. Fui representante de él dos años y laburé al pedo, me hicieron perder todo. Perdí 440 mil dólares de hace 22 años. A él no le gustaba que le pusieran los puntos, le gusta el harem, que todo le digan que sí".