Luego, explicó por qué grabó las imágenes que le envió a sus abogados. "Decido hacerlo porque llegó un día en que me cansé de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado. Son acuerdos que están firmados con los abogados: tales días las chicas se retiran en ciertos lugares. Un día me cansé, la escribana no pudo acompañarme y lo quise filmar para tener la muestra de lo que me pasa día a día, que es insostenible teniendo tres hijas y trabajando".