El cantante no pudo evitar las lágrimas cuando le contó a Susana la gravedad de su estado de salud durante el período del trasplante: "Pasé mucho pero no me quejo. Yo morí tres veces y me trajeron tres veces. Desde ese momento decidí no quejarme. No vi ninguna luz, pero estaba consciente, escuchaba todo. Cuando me operaron me hicieron una broncoscopia, me pusieron un medicamento al que soy alérgico. En un momento tenía diez médicos en la habitación, estuvieron 45 minutos para regresarme, hasta que escuché que tenían que intubarme. Oré, dije: 'Dios mío, no me sueltes'".