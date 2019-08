Y agregó: "Ya lo aclaré 20 veces en los medios que es falsa esa información. ¿Qué va a decir para cuidar y para tapar? Es como la gente que miente y dice cosas falsas. Me preguntás cosas que dije hace seis meses, es algo re feo lo que me preguntás, a mí me hace mal a la salud. Fui a Tribunales a hacerle juicio a esa persona, no es mentira, él es un enfermo, me hace mal que me preguntes de esto…"