Bonelli aseguró que recibió amenazas de parte de Mariana Nannis y que tenía previsto denunciarla por calumnias e injurias. "Yo me tuve que mudar de mi casa. Esto no es un chiste. Entonces que no se meta conmigo esta mujer. Yo si quiero la destrozo, pero tengo códigos. Siempre me manda terceros, terceras personas que me dicen en nombre de MN, en nombre de Mariana te digo esto. Aparece gente donde yo vivo buscándome. Lo hago público ahora porque se meten conmigo, pero yo estoy desde marzo viviendo esto. Yo tengo pruebas, pero no las hago públicas porque esto se ve en la justicia", recalcó.