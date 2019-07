Alonso: —Es verdad que me están llamando de muchos lugares diferentes. Quiero creer que por fortuna mía me llega en un momento de la vida tranquilo. He visto que la profesión tiene altos y bajos. Procuro ponerlo todo a la distancia. Para lo que lo estoy utilizando es para decir que no. Mi prioridad ahora mismo es decir que no y sustraerme del ruido e intentar acceder a talento pero sin volverme loco. De hecho estoy haciendo otras cosas: estoy escribiendo, estoy pintando. Y me estoy dando el tiempo también para integrar el meneo este que nos está pegando la vida, y que yo agradezco profundamente, pero que no es lo que más me importa. Lo que más me importa es hacer secuencias con gente que me haga crecer, con directores que me hagan superarme. Y en la medida de lo posible salir de la zona de confort. Pero no tengo, o por lo menos intento neutralizar esa ansia de este monstruo salvaje que de repente aparece.