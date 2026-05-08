Colombia

El Consejo Nacional Electoral admite que la ley de encuestas es restrictiva y promete llevar cambios al Congreso

Desde la autoridad aseguraron que la ley tiene aspectos que encarecen y dificultan el trabajo de las encuestadoras, y anunció que preparará un proyecto de ley para modificarla en la próxima legislatura

Guardar
Google icon
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
El Consejo Nacional Electoral tiene 84 firmas registradas en el país. Tras la salida de la española GAD3, solo cuatro siguen activas en mediciones electorales. El organismo admitió que la normativa vigente elevó los costos del sector y prometió una reforma legislativa- crédito Colprensa

Algunos días después de que la consultora española GAD3 anunciara que dejaba de publicar encuestas electorales en Colombia por considerar imposible cumplir con las exigencias de la nueva normativa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) salió a reconocer lo que las firmas encuestadoras llevan meses repitiendo: la ley es restrictiva.

El organismo electoral, además, se comprometió a redactar un proyecto de ley para presentarlo al Congreso de la República con el fin de ajustar las reglas de juego.

PUBLICIDAD

La admisión se produjo durante un diálogo entre los comisionados técnicos del CNE y representantes de las 84 firmas registradas en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras, un encuentro que fue transmitido en vivo por las redes del organismo y por la revista Cambio.

El comisionado Álvaro Montenegro fue quien puso ‘las cartas sobre la mesa’: “Hay algunas cosas que efectivamente en la ley son muy restrictivas. Ustedes lo han dicho repetidamente y entendemos que esas restricciones es lo que fundamentalmente han elevado el costo del ejercicio de esas operaciones”.

PUBLICIDAD

La Ley 2494 de 2025 exige que los resultados de las encuestas sean trazables, es decir, verificables por cualquier ciudadano. El CNE reconoció que algunos de sus requisitos quedaron tan estrictos que las firmas los consideran inviables y anunció ajustes para la próxima legislatura - crédito VisualesIA
La Ley 2494 de 2025 exige que los resultados de las encuestas sean trazables, es decir, verificables por cualquier ciudadano. El CNE reconoció que algunos de sus requisitos quedaron tan estrictos que las firmas los consideran inviables y anunció ajustes para la próxima legislatura - crédito VisualesIA

¿Qué significa eso en la práctica? Que hacer encuestas en Colombia, bajo las reglas actuales, sale más caro. Mucho más caro. La ley exige, entre otras cosas, un margen de error máximo del 3% a nivel nacional y del 5% a nivel regional. Para cumplir ese umbral, las empresas necesitan muestras de mayor tamaño, lo que implica más encuestadores, más tiempo y más dinero.

Por otro lado, uno de los comisionados explicó durante la sesión que la mayoría de las firmas ya cumplen ese criterio, pero que hacerlo les impide publicar información desagregada por regiones o por niveles socioeconómicos sin triplicar el tamaño de sus muestras.

La salida de GAD3 —que operaba en más de 30 países y cuya última encuesta en Colombia ubicaba a Iván Cepeda en primer lugar con el 36%, seguido por Abelardo de la Espriella con el 21% y Paloma Valencia con el 13%— dejó el mercado con solo cuatro firmas activas en mediciones electorales.

La consultora argumentó que la Comisión Técnica solo acepta como válidas las encuestas domiciliarias presenciales, lo que en la práctica invalida los métodos telefónicos, digitales y mixtos.

En zonas de estratos 1 y 2, los encuestadores enfrentan riesgos de seguridad; en estratos 4, 5 y 6, las porterías y la desconfianza de los residentes bloquean el acceso. Ese fue uno de los argumentos planteados por representantes de las firmas durante el encuentro.

El CNE no está de acuerdo con todas las críticas, pero sí con parte de ellas. Montenegro aclaró que la intención no es modificar la Resolución 1197 de 2026 —el reglamento que operativiza la ley—, sino ir más atrás:

La consultora GAD3 suspende la publicación de encuestas electorales en Colombia tras cuestionar los criterios de la Comisión Técnica sobre la nueva normativa - crédito Fundación pares y GAD3/Linkedin
El comisionado Álvaro Montenegro admitió ante las firmas encuestadoras que la ley "es muy restrictiva" y que esas restricciones "han elevado el costo del ejercicio de esas operaciones". El CNE prepara un proyecto de reforma para presentar al Congreso de la República - crédito Fundación pares y GAD3/Linkedin

“Ya estamos trabajando en un documento para modificar, para proponerle al Legislativo un cambio en la ley. Eso no lo vamos a hacer a escondidas, simplemente les vamos a pedir el favor de que nos colaboren corrigiendo los textos, sugiriendo cosas”, dijo el comisionado.

La regulación de encuestas en Colombia no es nueva, ya que desde 1996 existían resoluciones del CNE que establecían condiciones para su realización. Lo que hizo la Ley 2494 de 2025 fue elevar esas reglas al rango de ley y añadir un requisito central: que los resultados sean trazables, es decir, que cualquier ciudadano pueda verificar cómo se llegó a ellos.

Antes, las firmas entregaban una ficha técnica y había que creerles. Ahora, la ley exige que el proceso sea auditable de principio a fin. El problema es que, al traducir ese principio en norma, algunos requisitos quedaron tan estrictos que las firmas los consideran inviables.

La salida de GAD3 del mercado electoral colombiano abrió un debate que el propio CNE reconoció como legítimo: la Ley 2494 de 2025 encareció las encuestas y dejó por fuera metodologías usadas en democracias como el Reino Unido - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
La salida de GAD3 del mercado electoral colombiano abrió un debate que el propio CNE reconoció como legítimo: la Ley 2494 de 2025 encareció las encuestas y dejó por fuera metodologías usadas en democracias como el Reino Unido - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Uno de los puntos más debatidos es la distinción entre encuesta y sondeo. La ley prohíbe desde hace 30 años publicar sondeos de intención de voto. La diferencia no es menor: en una encuesta probabilística, el investigador sabe cuál es la probabilidad de que cada persona sea seleccionada.

En un sondeo —como los que se hacen por teléfono a números aleatorios o por internet— esa probabilidad no se puede calcular con certeza. Los comisionados señalaron que las encuestas telefónicas tienen tasas efectivas de respuesta de menos del 3%, mientras que las presenciales alcanzan el 60%. Para el CNE, esa diferencia importa.

Para las firmas internacionales como GAD3, el método telefónico es el estándar en democracias como el Reino Unido y es tan válido como cualquier otro si se aplica con rigor.

El magistrado Álvaro Echeverri advirtió que publicar o reproducir encuestas que no cumplan la normativa tiene consecuencias: la sanción mínima vigente supera los 40 millones de pesos. Eso incluye a medios de comunicación que repliquen estudios realizados desde el exterior.

Google icon

Temas Relacionados

Consejo Nacional ElectoralEncuesta Gad3Encuestas presidencialesElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Condenaron en Estados Unidos a heredero de la familia Cartier por red de lavado con criptomonedas, que operó desde empresa fachada en Medellín

El esquema habría utilizado plataformas no reguladas de activos digitales y estructuras corporativas en distintos países para ocultar el origen de los recursos ilícitos, según las autoridades estadounidenses

Condenaron en Estados Unidos a heredero de la familia Cartier por red de lavado con criptomonedas, que operó desde empresa fachada en Medellín

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

El cartagenero, conocido por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a ser noticia tras publicar un video en el que bromeó con las personas mencionadas

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

Gobierno de Estados Unidos pidió revocar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, exembajador nacido en Colombia, por espionaje a favor de Cuba

La solicitud ante una corte de Miami busca despojar el estatus legal de un exdiplomático que reconoció colaborar durante décadas con servicios de inteligencia cubanos, lo que suma un precedente inédito en la justicia norteamericana

Gobierno de Estados Unidos pidió revocar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, exembajador nacido en Colombia, por espionaje a favor de Cuba

Otty Patiño afirmó que Estados Unidos no puede intervenir en la suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno

Sobre la inquietud de un eventual freno a la acción estatal, el comisionado para la Paz colombiano dejó claro que la solicitud de suspensión no implica un cese de operaciones contra el grupo armado

Otty Patiño afirmó que Estados Unidos no puede intervenir en la suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno

Fiscalía investigaba a Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, por nueva acusación sobre procedimientos contractuales: cobraba comisión del 20%

Un accionista de una sociedad de inversión presentó pruebas que demostrarían que el funcionario municipal exigía dinero del costo de una licencia de obra a cambio de autorizaciones administrativas

Fiscalía investigaba a Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, por nueva acusación sobre procedimientos contractuales: cobraba comisión del 20%
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Lina Tejeiro reveló cómo ha cambiado su vida durante el embarazo: “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas: “Mis amores eternos”

Deportes

Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

Juan Guillermo Cuadrado y su futuro tras su salida inminente del Pisa: cuatro equipos lo buscarían en el mercado de fichajes

Un boleto para el partido Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 está más caro que una entrada al Super Bowl: diario The Wall Street Journal hizo cuentas

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

Así quedó Junior en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la derrota ante Cerro Porteño: el “Tiburón” depende de un milagro