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Bailarinas protagonizan pelea viral en escenario de Chihuahua y desatan caos en evento musical

La pelea entre integrantes de “Las Chicas Doradas” y “Las Bandidas” provocó caos arriba del escenario

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La situación escaló rápidamente hasta involucrar a varias mujeres y personal del staff del concierto.
La situación escaló rápidamente hasta involucrar a varias mujeres y personal del staff del concierto.

Lo que debía ser una noche de música regional terminó convirtiéndose en un escándalo viral luego de que un concierto de Los Rieleros del Norte acabara en medio de una pelea entre bailarinas arriba del escenario.

El incidente ocurrió durante el evento “Duelo de Titanes”, realizado el pasado 25 de abril en la Arena Corner Sport, donde integrantes de los grupos “Las Chicas Doradas” y “Las Bandidas” comenzaron a golpearse frente al público mientras la agrupación interpretaba su repertorio.

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Aunque la pelea sucedió hace varios días, los videos comenzaron a viralizarse recientemente en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios entre usuarios.

Las agresiones obligaron a músicos y trabajadores del evento a intervenir para detener el enfrentamiento.
Las agresiones obligaron a músicos y trabajadores del evento a intervenir para detener el enfrentamiento.

En una de las grabaciones se observa el momento en que una mujer vestida de negro y con sombrero verde aparentemente empuja de manera intencional a otra bailarina que llevaba vestido blanco y sombrero morado. La agresión fue respondida inmediatamente con otro empujón y segundos después comenzó el enfrentamiento físico.

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Los golpes y jalones de cabello rápidamente escalaron. Lo que inició como una pelea entre dos mujeres terminó involucrando a otras integrantes de ambos grupos, quienes subieron de tono la confrontación frente a decenas de asistentes.

La pelea entre integrantes de “Las Chicas Doradas” y “Las Bandidas” provocó caos arriba del escenario en Chihuahua.

Mientras el conflicto ocurría arriba del escenario, músicos, integrantes del staff y personal de seguridad intentaron intervenir para separar a las bailarinas y detener las agresiones. Sin embargo, durante varios segundos el caos continuó ante los gritos y abucheos del público, que exigía que retiraran a las involucradas.

La tensión provocó que el espectáculo tuviera que ser suspendido y posteriormente cancelado, dejando inconformes a los asistentes que acudieron para disfrutar del concierto.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento habría ocurrido por una presunta rivalidad previa entre “Las Chicas Doradas” y “Las Bandidas”, situación que ya habría generado diferencias entre ambas agrupaciones.

Días después de la pelea, integrantes de “Las Chicas Doradas” publicaron un comunicado para pronunciarse sobre lo sucedido y ofrecer disculpas al público.

Este fue el comunicado de uno de los grupos. (Foto: Las Chicas Doradas)
Este fue el comunicado de uno de los grupos. (Foto: Las Chicas Doradas)

Las bailarinas aseguraron que el altercado no representa “los valores ni profesionalismo” que han mantenido durante más de diez años de trayectoria, calificando lo sucedido como un “hecho aislado”.

Además, señalaron: “nos entristece profundamente y por el cual pedimos nuestras más sinceras disculpas”.

En el mismo mensaje aclararon que no mantienen relación artística ni personal con “Las Bandidas” y revelaron que ya iniciaron acciones legales y económicas tras el incidente.

“Queremos informar que ya estamos respondiendo de manera integra, tanto legal como económicamente, por todas las consecuencias de lo sucedido, asumiendo nuestra responsabilidad y trabajando para que un evento de esta naturaleza no vuelva a repetirse”, concluyeron.

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