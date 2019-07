"Tengo 20 años de profesor universitario", agregó. Entonces, la modelo aprovechó sus palabras y volvió a intervenir: "Profe, a mí me gusta preguntar. Esto es serio, por favor: ¿puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?". "Es que no es", respondió el ex funcionario. "Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", fue la inquietud que generó cierta incomodidad en Kicillof.