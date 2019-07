"Siempre fue inteligente, sí. De hecho yo me enteré de casualidad. Me dice ¿sabés que hace dos meses me anoté en el programa de Santiago del Moro?, le digo papá no lo puedo creer. Me dice sí, me llamaron, voy a tener la entrevista, así que quiero que me acompañes. Bueno, acá se dio y estamos, pero sí, siempre fue muy estudioso. Él me acompañó tantas veces y pasó tantos nervios que hoy estoy viviendo los mismos nervios", comentó Laurita.