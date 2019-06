Pero Tinelli no anduvo con vueltas: "Es el compromiso que les pedimos siempre a todos los participantes, y lo tienen que asumir también Hernán y Macarena. Entiendo la buena voluntad de Hernán, que había dicho que tenía un viaje, y la buena voluntad de ir a ensayar a España, pero lamentablemente es la primera pareja que ya está en el teléfono del próximo ritmo. Si no el compromiso que les pedimos a los participantes no es justo". A esta pareja luego se sumó la de Charlotte Caniggia y Agustín Reyero, que no fue salvada por el jurado después de bailar en el duelo.