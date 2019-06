A pesar de continuar con el misterio, Fabián Doman decidió anunciar su boda: "El viernes me caso". Luego, sus compañeros quisieron saber más detalles. "No hay fiesta, no hay 180 invitados, pero hay noche de bodas después del programa. Mi mujer me estará esperando en la habitación de un hotel tomando una sopa mientras yo hago el programa", bromeó.