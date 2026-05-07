Gustavo Petro cuestionó a la Fiscalía tras denuncias de Sandra Ortiz por presuntas presiones para declarar contra ministros: “Meten a la cárcel”

El pronunciamiento de Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), fue en su cuenta oficial de X - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X después de las declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, quien enfrenta un proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La exfuncionaria denunció supuestas presiones por parte de la Fiscalía General de la Nación para declarar contra los ministros del Gobierno nacional y calificó el proceso como “político”. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”. señaló Ortiz.

PUBLICIDAD

En un breve mensaje, el presidente Petro afirmó que ya había denunciado el supuesto hostigamiento de la Fiscalía al Gobierno nacional por motivos políticos. Además, afirmó en su publicación que, supuestamente, se está encarcelando a quienes no denuncian a los ministros de su administración.

“Una fiscalía que persigue a un gobierno por política, tal como lo había denunciado. Meten a la cárcel si no denuncian ministros (sic)”, indicó el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro afirmó en su publicación que, supuestamente, se está encarcelando a quienes no denuncian a los ministros de su administración - crédito @petrogustavo/X

Detalles de la audiencia

El 6 de mayo de 2026, Sandra Ortiz, quien se desempeñó como alta exconsejera para las Regiones en la Presidencia de la República, compareció ante una audiencia judicial para denunciar presuntas presiones ejercidas por la Fiscalía General de la Nación.

Según Ortiz, estas presiones se extendieron por varios meses y tenían como objetivo que ella declarara en contra de ministros del gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Sandra Ortiz compareció ante una audiencia judicial para denunciar presuntas presiones ejercidas por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Durante su intervención, Ortiz relató: “Entregándoles mi celular, acudiendo, acudí muchas veces a la fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento. Y como se lo dije un die-- un día el coordinador de la fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: ‘Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’”. De acuerdo con la exfuncionaria, el mensaje que recibió fue claro: su negativa a colaborar con la Fiscalía la exponía a medidas judiciales más severas.

La exconsejera también manifestó que su vinculación al proceso judicial se explica por su trabajo y cercanía con el presidente Gustavo Petro. “Y si hoy estoy en esta situación, hoy se lo hablo y lo digo abiertamente, es un tema político, y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo. Y si está dividida-- dividida la judicatura y les pido disculpas por un tema político, se lo estoy viendo por el tema de la trazabilidad, como han actuado algunos jueces de garantías frente a mi tema probatorio”, denunció Ortiz.

PUBLICIDAD

Ortiz afirmó estar en posesión de pruebas para respaldar sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades en el actuar de los investigadores. “Yo le quiero decir, señora juez, que una de las pruebas contundentes de las muchas pruebas que vamos a presentar en la preparatoria nos las acaban de entregar. Algo que yo ya sabía y sospechaba y sospecho muchas cosas, pero yo no se las puedo venir a ustedes y si yo no tengo un medio de prueba y que pase por un juez de garantías, incluyendo mis celdas”.

Durante la audiencia cuestionó la ausencia de ciertos registros: “¿Ustedes pueden creer que el señor Sneyder Pinilla no tenía celdas en ese momento? Eso nos contestaron ya. Nos contestaron las celdas de el señor Olmedo, del señor, del señor Senador Name, del señor Carlos Ramón, de mis celdas, de, de Pedro Castro. Nos dieron las celdas de todo el mundo”.

PUBLICIDAD

La defensa de Ortiz presentó una recusación contra la jueza al considerar que existía una enemistad manifiesta que podía afectar la imparcialidad del juicio. El abogado defensor relató que la presión a la que fue sometida su clienta llegó a tal punto que Ortiz rompió en llanto y expresó a la jueza: “Si quiere, condéname de una vez”.

La defensa de Sandra Ortiz presentó una recusación contra la jueza al considerar que existía una enemistad manifiesta que podía afectar la imparcialidad del juicio - crédito Lina Gasca/Colprensa

A lo largo del proceso, los abogados han sostenido que Ortiz fue víctima de presiones indebidas, al punto de solicitar protección para su familia por el impacto emocional sufrido. Desde el inicio, Ortiz ha rechazado cualquier vínculo con actos de corrupción y ha puesto en duda la existencia de un caso válido en su contra, aunque posteriormente realizó declaraciones contra exministros, explicación que ahora atribuye a las presuntas presiones del ente investigador.

PUBLICIDAD