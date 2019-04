"Por su puesto, gracias a ustedes que están del otro lado porque si no esto hubiera sido imposible. Saben a donde me voy, pero las cosas deben ser respetadas y no quise, por más que se arregló hace tres semanas, mencionar nada en esta pantalla. Del mismo modo que debía completar el mes", dijo de cara a su debut el próximo lunes en Intratables.