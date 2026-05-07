La Gobernación de Antioquia confirmó la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda mientras hacía reportería en Briceño

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X

En la mañana del jueves 7 de mayo se confirmó la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, reportado como desaparecido desde el martes 5 de mayo en Briceño, Antioquia.

De acuerdo con información del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, el comunicador fue asesinado en la zona rural de Briceño tras ingresar sin permiso a la vereda Palmichal.

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El funcionario detalló que el joven periodista Briceño llegó el lunes 4 de mayo sobre las 3:30 p.m. y habló con la Alcaldía Municipal, Policía, Ejército Nacional y el hospital, buscando información e intentando llegar a cabecillas de las disidencias frente 36.

La muerte se habría dado por ingresar sin permiso a la vereda Palmichal donde fue interceptado por miembros de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

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El hecho ha sido atribuido a miembros de las disidencias de alias Calarcá, quienes lo habrían interceptado en ese territorio.

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