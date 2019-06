Tras enterarse del diagnóstico, el ex Telenoche prefirió no hacer pública su enfermedad: "Nosotros notábamos que no estaba igual, Sergio es un amigo, un tipazo, gracioso, carismático, no lo veíamos igual con ese brillo. Tenía pinceladas de esa forma tan particular de ser tan graciosos pero veíamos que había perdido eso y no sabíamos qué pasaba, y no sabíamos por qué hasta que no hace mucho nos dimos cuenta de que él eligió el camino de pelearla solo y aferrarse a los suyos y seguimos adelante en silencio apoyándolo en lo que él quería pero con la esperanza de que iba a volver".