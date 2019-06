El premio a mejor autor/libretista fue para Ernesto Korosky, Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada, de 100 Días Para Enamorarse, uno de los candidatos a quedarse con el Oro. Fredjkes contó una anécdota al subir al escenario: "Me quedo con la historia de un taxista, que un día levantó a un chico que es trans y le dijo: 'No entiendo nada de todo esto pero veo 100 días para enamorarse y quería preguntarte cómo querés que te nombre'. Me parece que eso le da sentido a todo lo que hacemos'".