El 5 de agosto de 2014, el periodista se despidió de la pantalla de El Trece. Un compilado mostró su recorrido profesional por Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y Copas Libertadores, y con los deportistas más importantes de su tiempo. Ahí se pudo ver una auténtica nota "marca Gendler": un mano a mano con Roger Federer, el tenista más grande de todos los tiempos, cambiándole los pañales a un bebé. El suizo acababa de ser padre de mellizos y la sonrisa que mostraba su rostro es la que arrancaba Sergio en cada intervención. La despedida fue conteniendo las lágrimas. "Llegué soltero y me voy con cuatro nenas hermosas, una familia atrás y la amistad de todos ustedes", contó ante Santillán y Santo Biasatti, en un juego de miradas lleno de complicidades. "Voy a tener recuerdos lindos de este canal que me formó" y resumió en datos su vida profesional: "Estoy en 7187 archivos, me subí a 600 aviones, entrevisté a los deportistas más importantes de acá y afuera".