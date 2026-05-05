Colombia

Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: presunto cara a cara prende la polémica en redes

El posible encuentro entre ambos senadores se ha mencionado para este el día de hoy, martes 5 de mayo a las 8:00 p. m., según publicaciones difundidas en redes sociales; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de las campañas

Guardar
Paloma Valencia e Iván Cepeda en el centro de la polémica por un presunto debate anunciado en redes sociales sin confirmación oficial. - crédito Visuales IA
Paloma Valencia e Iván Cepeda en el centro de la polémica por un presunto debate anunciado en redes sociales sin confirmación oficial. - crédito Visuales IA

Un presunto debate entre la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha sido anunciado en redes sociales a través de una pieza de campaña que ha generado amplia polémica y debate público, pese a que aún no existe confirmación oficial de su realización.

El anuncio, difundido este lunes 4 de mayo en las cuentas digitales de la campaña de Valencia, ha sido interpretado como la antesala de un posible cara a cara entre ambos dirigentes políticos, en medio de la creciente tensión electoral en el país.

PUBLICIDAD

Video de campaña desata la discusión

La pieza audiovisual publicada por la campaña de Paloma Valencia presenta una narrativa en la que se contraponen declaraciones pasadas de Iván Cepeda con intervenciones recientes de ambos actores políticos.

En uno de los fragmentos, el senador Cepeda aparece afirmando: “No voy a ir a debates”, mientras que el video contrasta esa postura con declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial, quien señaló que “quien se niega al debate no es un demócrata”.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se incluye un discurso reciente de Cepeda en el que lanza un desafío directo: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”.

La pieza audiovisual también incorpora una respuesta atribuida a Valencia: “Se le quitó el miedo a Cepeda y lo hemos citado varias veces a debates”, reforzando la narrativa de un posible enfrentamiento público.

La pieza audiovisual muestra declaraciones contrapuestas entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, resaltando llamados al debate y mensajes dirigidos a la ciudadanía sobre la importancia de la confrontación de ideas en la campaña. - crédito @palomavalencial/Instagram

Mensaje de campaña y expectativa del debate

El video concluye con un mensaje que ha generado gran circulación en redes sociales: “Toda Colombia merece saber qué piensan nuestros candidatos. Por fin: Paloma Valencia vs Iván Cepeda, el debate que toda Colombia estaba esperando. Muy pronto. No te lo puedes perder”.

En la publicación oficial de la campaña también se añadió el mensaje: “Llegó la hora: lo que toda Colombia estaba esperando. Conocer qué piensan los candidatos a la presidencia. Paloma vs Cepeda. No más evasivas, es hora de hablar con la verdad y darle la cara al país”.

Estas afirmaciones han sido interpretadas por usuarios como el anuncio de un debate ya estructurado, aunque hasta el momento no hay confirmación institucional sobre fecha, formato o moderadores.

Iván Cepeda respondió a Tomás Uribe Moreno rechazando señalamientos en su contra, sin confirmar el debate. - crédito X
Iván Cepeda respondió a Tomás Uribe Moreno rechazando señalamientos en su contra, sin confirmar el debate. - crédito X

Reacciones políticas y mensajes en redes sociales

La controversia se amplió luego de que el empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicara en la red social X: “Mañana 8 pm debate Paloma Valencia y el heredero de las FARC Iván Cepeda. Ya era hora”.

Ante ese mensaje, Iván Cepeda respondió calificando la afirmación como una “acusación calumniosa”, rechazando el señalamiento en su contra, aunque sin confirmar ni desmentir directamente la realización del debate.

Por otro lado, la página política “Libre Oposición” aseguró en redes sociales que el encuentro sí se llevaría a cabo:“¡URGENTE! Sí habrá debate entre Paloma Valencia y el heredero de Petro, Iván Cepeda. Hoy martes a las 8:00 p. m.”

No obstante, esta información tampoco ha sido respaldada por las campañas de manera oficial.

La cuenta “Libre Oposición” aseguró que el debate entre ambos senadores sí se realizaría en la noche. - crédito @Libre_Oposicion/X
La cuenta “Libre Oposición” aseguró que el debate entre ambos senadores sí se realizaría en la noche. - crédito @Libre_Oposicion/X

Debate sobre el formato y posibles exclusiones

La expectativa del presunto debate también ha generado cuestionamientos sobre su formato y la eventual exclusión de otros actores políticos. El jurista Martín Eduardo Botero, doctor en Derecho Constitucional Europeo, señaló en su cuenta de X que el evento podría interpretarse como un intento de limitar voces en la discusión pública.

En su publicación afirmó que “cuando empiezan a excluir… no es por casualidad. Es porque empiezan a tener miedo”, sugiriendo que el escenario estaría diseñado para reducir la pluralidad de voces.

Asimismo, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, también reaccionó al anuncio señalando que la discusión refleja tensiones dentro del panorama político actual:

“Cómo será el susto que tienen Cepeda y Paloma con el crecimiento de De la Espriella, que terminaron haciéndose campaña recíproca”, afirmó.

Martín Eduardo Botero cuestionó el formato del presunto debate y advirtió sobre posibles exclusiones en el escenario político. - crédito @boteroitaly/X
Martín Eduardo Botero cuestionó el formato del presunto debate y advirtió sobre posibles exclusiones en el escenario político. - crédito @boteroitaly/X

Temas Relacionados

Paloma ValenciaIván Cepedadebate presidencialElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Remezón en Fuerzas Militares: retiran a 49 coroneles en medio de crisis de orden público y reestructuración

El proceso de retiros se formalizó mediante varias resoluciones administrativas que han sido objeto de revisión por sus procedimientos y secuencia de fechas, lo que ha generado interrogantes sobre la gestión interna del proceso dentro de la institución

Remezón en Fuerzas Militares: retiran a 49 coroneles en medio de crisis de orden público y reestructuración

Superservicios inicia auditoría a EPM y pone bajo la lupa su operación en Medellín

La revisión integral busca evaluar el desempeño financiero, técnico y administrativo de la empresa en servicios clave como energía, acueducto y gas

Superservicios inicia auditoría a EPM y pone bajo la lupa su operación en Medellín

La multa que puede evitar si no deja que su gato circular por zonas comunes de los conjuntos en Colombia

La ley en Colombia establece sanciones económicas para propietarios que permitan que sus mascotas circulen sin control por zonas comunes en propiedad horizontal, incluyendo a los gato

La multa que puede evitar si no deja que su gato circular por zonas comunes de los conjuntos en Colombia

Corte Suprema condena a ‘Kiko’ Gómez a 31 años por homicidio y revive caso clave en La Guajira

El alto tribunal dejó en firme la condena contra el exgobernador por el asesinato del concejal Luis Gregorio López, tras anular una absolución previa

Corte Suprema condena a ‘Kiko’ Gómez a 31 años por homicidio y revive caso clave en La Guajira

Capturan a alias “El Alex”, enlace del Cártel de Sinaloa en Colombia y pieza clave del tráfico de fentanilo

La detención de Jorge Espinoza Peña, alias “El Alex”, revela el alcance del narcotráfico internacional y su operación en Colombia con nexos directos hacia Estados Unidos

Capturan a alias “El Alex”, enlace del Cártel de Sinaloa en Colombia y pieza clave del tráfico de fentanilo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Maluma volvió a ser la cara colombiana de la Met Gala 2026: así lució el reguetonero paisa en Nueva York

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Deportes

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Video de la selección Colombia es tendencia por supuesta filtración de los convocados al Mundial 2026: estos son los nombres