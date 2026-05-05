Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: presunto cara a cara prende la polémica en redes

Paloma Valencia e Iván Cepeda en el centro de la polémica por un presunto debate anunciado en redes sociales sin confirmación oficial. - crédito Visuales IA

Un presunto debate entre la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha sido anunciado en redes sociales a través de una pieza de campaña que ha generado amplia polémica y debate público, pese a que aún no existe confirmación oficial de su realización.

El anuncio, difundido este lunes 4 de mayo en las cuentas digitales de la campaña de Valencia, ha sido interpretado como la antesala de un posible cara a cara entre ambos dirigentes políticos, en medio de la creciente tensión electoral en el país.

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Video de campaña desata la discusión

La pieza audiovisual publicada por la campaña de Paloma Valencia presenta una narrativa en la que se contraponen declaraciones pasadas de Iván Cepeda con intervenciones recientes de ambos actores políticos.

En uno de los fragmentos, el senador Cepeda aparece afirmando: “No voy a ir a debates”, mientras que el video contrasta esa postura con declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial, quien señaló que “quien se niega al debate no es un demócrata”.

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Posteriormente, se incluye un discurso reciente de Cepeda en el que lanza un desafío directo: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”.

La pieza audiovisual también incorpora una respuesta atribuida a Valencia: “Se le quitó el miedo a Cepeda y lo hemos citado varias veces a debates”, reforzando la narrativa de un posible enfrentamiento público.

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La pieza audiovisual muestra declaraciones contrapuestas entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, resaltando llamados al debate y mensajes dirigidos a la ciudadanía sobre la importancia de la confrontación de ideas en la campaña. - crédito @palomavalencial/Instagram

Mensaje de campaña y expectativa del debate

El video concluye con un mensaje que ha generado gran circulación en redes sociales: “Toda Colombia merece saber qué piensan nuestros candidatos. Por fin: Paloma Valencia vs Iván Cepeda, el debate que toda Colombia estaba esperando. Muy pronto. No te lo puedes perder”.

En la publicación oficial de la campaña también se añadió el mensaje: “Llegó la hora: lo que toda Colombia estaba esperando. Conocer qué piensan los candidatos a la presidencia. Paloma vs Cepeda. No más evasivas, es hora de hablar con la verdad y darle la cara al país”.

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Estas afirmaciones han sido interpretadas por usuarios como el anuncio de un debate ya estructurado, aunque hasta el momento no hay confirmación institucional sobre fecha, formato o moderadores.

Iván Cepeda respondió a Tomás Uribe Moreno rechazando señalamientos en su contra, sin confirmar el debate. - crédito X

Reacciones políticas y mensajes en redes sociales

La controversia se amplió luego de que el empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicara en la red social X: “Mañana 8 pm debate Paloma Valencia y el heredero de las FARC Iván Cepeda. Ya era hora”.

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Ante ese mensaje, Iván Cepeda respondió calificando la afirmación como una “acusación calumniosa”, rechazando el señalamiento en su contra, aunque sin confirmar ni desmentir directamente la realización del debate.

Por otro lado, la página política “Libre Oposición” aseguró en redes sociales que el encuentro sí se llevaría a cabo:“¡URGENTE! Sí habrá debate entre Paloma Valencia y el heredero de Petro, Iván Cepeda. Hoy martes a las 8:00 p. m.”

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No obstante, esta información tampoco ha sido respaldada por las campañas de manera oficial.

La cuenta “Libre Oposición” aseguró que el debate entre ambos senadores sí se realizaría en la noche. - crédito @Libre_Oposicion/X

Debate sobre el formato y posibles exclusiones

La expectativa del presunto debate también ha generado cuestionamientos sobre su formato y la eventual exclusión de otros actores políticos. El jurista Martín Eduardo Botero, doctor en Derecho Constitucional Europeo, señaló en su cuenta de X que el evento podría interpretarse como un intento de limitar voces en la discusión pública.

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En su publicación afirmó que “cuando empiezan a excluir… no es por casualidad. Es porque empiezan a tener miedo”, sugiriendo que el escenario estaría diseñado para reducir la pluralidad de voces.

Asimismo, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, también reaccionó al anuncio señalando que la discusión refleja tensiones dentro del panorama político actual:

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“Cómo será el susto que tienen Cepeda y Paloma con el crecimiento de De la Espriella, que terminaron haciéndose campaña recíproca”, afirmó.

Martín Eduardo Botero cuestionó el formato del presunto debate y advirtió sobre posibles exclusiones en el escenario político. - crédito @boteroitaly/X