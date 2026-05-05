Capturan a alias “El Alex”, enlace del Cártel de Sinaloa en Colombia y pieza clave del tráfico de fentanilo

'Alex' sería el operador logístico del Cartel de Sinaloa en Colombia y tendrá que responder ante una corte en Estados Unidos (Dijin de la Policía Nacional )

La captura de alias “El Alex” en Colombia marca un golpe relevante contra las redes del narcotráfico internacional, al tratarse de un presunto operador clave del Cártel de Sinaloa.

El detenido, identificado como Jorge Espinoza Peña, fue capturado con fines de extradición y deberá responder ante la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir.

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La operación fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con apoyo del FBI, en el marco de acciones conjuntas contra el crimen organizado, citado por MSN.

'Alex' sería el operador logístico del Cartel de Sinaloa en Colombia y tendrá que responder ante una corte en Estados Unidos (Dijin de la Policía Nacional )

De acuerdo con la información oficial, Espinoza Peña tenía una orden judicial vigente desde septiembre de 2025, emitida por la Corte Distrital del Distrito Este de Nueva York, lo que permitió activar su captura en territorio colombiano.

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Las autoridades lo señalan como un eslabón estratégico dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, con funciones relacionadas con la logística y el financiamiento de operaciones ilícitas, especialmente en el tráfico de fentanilo hacia mercados internacionales.

Este rol lo convertía en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad, dado su nivel de influencia en la cadena de distribución de drogas sintéticas, una de las principales amenazas actuales en materia de salud pública y seguridad en Norteamérica.

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Alias Alex en este rol lo convertía en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad, dado su nivel de influencia en la cadena de distribución de drogas sintéticas - crédito Colprensa

Según las investigaciones, alias “El Alex” habría ingresado a Colombia a través del Aeropuerto Internacional El Dorado con el propósito de evadir controles en su lugar de origen, en Cosalá, Sinaloa, y establecer nuevas alianzas con estructuras criminales locales.

El objetivo de estos movimientos, de acuerdo con las autoridades, era fortalecer rutas de tráfico de drogas y ampliar la capacidad operativa del cartel en la región, consolidando una red transnacional con presencia en distintos países, citado por MSN.

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Asimismo, se determinó que los recursos provenientes del tráfico de fentanilo eran reinvertidos en la expansión logística y financiera del grupo criminal, lo que facilitaba su sostenibilidad y crecimiento en mercados ilegales.

El teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal, destacó que esta captura representa un avance en la lucha contra el narcotráfico y evidencia la importancia de la cooperación internacional.

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'Alex' sería el operador logístico del Cartel de Sinaloa en Colombia y tendrá que responder ante una corte en Estados Unidos (Dijin de la Policía Nacional )

“El trabajo articulado entre agencias permite desarticular estructuras criminales que operan más allá de las fronteras y afectan la seguridad regional”, señaló el oficial, citado por MSN.

Las autoridades también subrayaron que este tipo de operaciones buscan impactar no solo a los eslabones visibles del narcotráfico, sino a sus redes de financiamiento y logística, que son fundamentales para su funcionamiento.

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La captura de alias “El Alex” se suma a otros operativos recientes que han evidenciado la presencia de estructuras internacionales en Colombia, lo que refuerza la necesidad de mantener estrategias coordinadas entre países para enfrentar este fenómeno.

El proceso de extradición será clave en las próximas semanas, mientras se definen los trámites judiciales que permitan su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos en su contra.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de Colombia dentro de las rutas del narcotráfico global y la creciente incidencia de drogas sintéticas como el fentanilo en los mercados ilegales internacionales.