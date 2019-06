"Y ese sábado- ese sábado espantoso- se fue como siempre a las doce y alrededor de las tres de la tarde me llaman para decir que fuera al club, que Lucho se había descompuesto, y que fuera para allá. Y ya sinceramente tenía como un presentimiento, un pálpito horrible, y junto a nuestro hijo, que le pedí que me acompañara porque no me animaba ya ni siquiera a ir sola, fuimos allí y nos encontramos con ese cuadro que nunca en mi vida hubiese imaginado tener que atravesar de esa forma", agregó sobre cómo tomó contacto con la noticia.