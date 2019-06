Y entonces detalló el reencuentro con su padre (fallecido en 2014). "Papá fue muy violento, con mamá, con mis hermanos… Pero conmigo era un sol. En algún lugar me despertaba ternura. Un tano escapado de la guerra, de esos dedicados al trabajo. Fundido y levantado tantas veces. Siempre ahí, metido en su gomería… Volvimos a tener vínculo poco antes de que mamá muriese. Insistía con que yo debía reunir a la familia. Ponía esa misión sobre mis espaldas. Mis hermanos ya eran grandes, no le daban mucha bola. Así que el único diálogo que manteníamos tenía que ver con ese pedido de "operativo regreso". Cuando mamá se fue, ya no sabíamos sobre qué charlar: ¡y a mi me hacía feliz no hablar de ella! Podíamos comer en paz. No quedó otra que redescubrirnos. Durante muchos años había sido duro con mi vocación: 'Sos alguien si vas a la Universidad'. Pero años más tarde me escribió una carta pidiéndome perdón por su falta de apoyo. Y cuando falleció (en 2014, por una falla cardíaca), en su departamento encontré muy bien guardadas cada una de las revistas en las que había alguna nota mía. Finalmente pude conectar con él. Entender su historia. Sanar. No quería quedarme con la imagen de un monstruo".