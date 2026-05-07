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Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: así quedó la placa de nominados en la semana número 17 en el programa

Solo siete concursantes permanecen en la competencia de convivencia, pero la reciente gala de nominación redujo las posibilidades de algunos y consolidó la permanencia de otros en el esperado top 6 de la temporada

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Así quedó la placa parcial de nominados en la recta final del programa de convivencia - crédito Canal RCN Prensa

La competencia en La casa de los famosos Colombia avanza hacia su desenlace tras la configuración de la placa parcial de nominados en la semana número 17. Cuatro participantes enfrentan el riesgo de eliminación, mientras que tres lograron asegurar su permanencia en el top 6 de la temporada.

Durante la reciente gala de nominación, los siete concursantes aún en juego participaron en una dinámica con ruleta para distribuir puntos entre sus compañeros, lo que definió la placa parcial.

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Valentino, actual líder semanal, obtuvo inmunidad tras superar a Campanita en la prueba de liderazgo, convirtiéndose en el primer integrante confirmado del top 6.

La dinámica de nominación incluyó decisiones estratégicas. Beba fue la primera en girar la ruleta y asignó tres puntos a Campanita de forma directa, además de seis a Alejandro Estrada y ocho a Tebi Bernal en el confesionario. Posteriormente, Mariana Zapata optó por entregar un punto a Tebi, dos a Alejandro y tres a Beba.

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Beba de la Cruz recibió la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia y el momento terminó con un inesperado reclamo - crédito cortesía RCN
La llegada de Hassam como invitado VIP generó tensiones y modificó alianzas, especialmente tras el cruce entre Beba y Mariana - crédito cortesía RCN

El proceso continuó con la participación de Tebi, quien otorgó seis puntos a Beba, tres a Campanita y dos a Alejandro, bajo el argumento de que Beba no había estado expuesta en placa en semanas recientes. Juanda Caribe y Campanita siguieron con asignaciones directas en la gala: Juanda dirigió tres puntos a Alejandro, dos a Beba y uno a Tebi; Campanita eligió tres para Alejandro, dos para Tebi y uno para Beba. Finalmente, Alejandro Estrada otorgó tres puntos a Tebi en la gala y, en el confesionario, seis a Campanita y ocho a Beba.

El resultado de esta dinámica, sumado a la nominación directa realizada por la eliminada Alexa Torrex sobre Juanda Caribe la semana pasada, conformó la placa parcial de riesgo: Juanda Caribe, Beba, Alejandro Estrada y Campanita. La nominación de Campanita respondió a la decisión del público.

La permanencia de estos participantes dependerá de lo que ocurra en la prueba de salvación, instancia que disputarán junto a Valentino, líder de la semana y ya asegurado en el top 6. Además de Valentino, Mariana Zapata garantizó su puesto en la próxima fase gracias a la inmunidad otorgada por Juanda Caribe, mientras que Tebi Bernal avanzó tras no ser nominado ni por la casa ni por el público con un puntaje de 18,21 de las votaciones semanales.

Así quedó la placa de nominados en la recta final, dando paso al top 6 del programa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Así quedó la placa de nominados en la recta final, dando paso al top 6 del programa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la llegada de dos invitados VIP al programa, prevista para el viernes 8 de mayo. En la misma jornada, el invitado VIP, el comediante Hassam, tuvo la oportunidad de elegir a los concursantes que lo atendieron mejor durante su visita, lo que generó momentos de tensión y alianzas dentro de la casa. La visita de Hassam como invitado especial provocó un cruce entre Beba y Mariana.

Con la competencia cada vez más ajustada, solo cuatro de los siete participantes actuales podrán avanzar al top 4, mientras el público y las dinámicas internas continúan definiendo el destino de los famosos en la recta final del reality.

Nuevos invitados VIP llegan a ‘La casa de los famosos Colombia’

La dinámica de invitados VIP en La casa de los famosos Colombia continúa generando interés entre la audiencia y añade una capa de estrategia y convivencia al desarrollo del reality. En los últimos días, la producción anunció la llegada de nuevas figuras del entretenimiento nacional que compartirán con los participantes y pondrán a prueba su capacidad de hospitalidad.

Los conductores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, confirmaron que el viernes 8 de mayo ingresarán dos reconocidos personajes: Álvaro Córdoba, conocido como “El Tigre” y destacado miembro del equipo de Deportes RCN, y Ami Rodríguez, youtuber colombiano.

Álvaro Córdoba y Ami Rodríguez se suman como invitados VIP y ponen a prueba la hospitalidad de los participantes en la recta final del 'reality' - crédito @amirodriguezz @tigrec10/ Instagram
Álvaro Córdoba y Ami Rodríguez se suman como invitados VIP y ponen a prueba la hospitalidad de los participantes en la recta final del 'reality' - crédito @amirodriguezz @tigrec10/ Instagram

Ante la llegada de estos dos invitados, la casa también recibirá a Kimberly Reyes, actriz reconocida por su trabajo en la televisión nacional y actualmente parte del elenco de la serie Entre panas. Reyes ingresará bajo la misma modalidad VIP, lo que implica que los concursantes deberán atenderla durante su estadía y, al finalizar, ella evaluará el trato recibido, asignando puntos a quienes considere que tuvieron el mejor comportamiento.

Kimberly Reyes conmueve en redes con un inspirador mensaje por el Día Internacional de la Mujer - crédito @kimberlyreyesh/IG
Kimberly Reyes también ingresará a la casa bajo la misma dinámica, evaluando el comportamiento y la atención de los concursantes durante su estadía - crédito @kimberlyreyesh/IG

Estas visitas han influido en la dinámica interna del reality, ya que los participantes se esfuerzan por obtener la mejor calificación posible, lo que puede traducirse en beneficios dentro del juego.

Con la definición de los nominados en riesgo y la consolidación de los primeros integrantes del top 6, la presencia de invitados VIP mantiene el interés de la audiencia y añade nuevos retos para quienes buscan avanzar hacia la final del reality.

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