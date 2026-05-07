Polaco fue detenido en el aeropuerto de Cartagena con cocaína camuflada equivalente a 12.000 dosis: pretendía viajar a Dubái con 4,7 kilos de la droga

El método de camuflaje buscaba evadir los escáneres al simular material de oficina con densidad similar al papel común - crédito Policía Nacional de Colombia

Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Krzysztof Pawel Osinski, ciudadano de nacionalidad de Polonia, tras ser descubierto con 4,7 kilogramos de cocaína ocultos en 12 rollos de papel de impresión en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre intentaba llevar el cargamento hacia Dubái (Emiratos Árabes Unidos), con escalas previstas en Panamá y México.

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El operativo policial se había efectuado el 16 de abril de 2026, cuando agentes de la Policía Antinarcóticos detectaron el cargamento camuflado bajo un método que buscaba evadir los escáneres con una densidad similar a la del papel común, en el marco de una ofensiva intensificada para frenar la exportación de estupefacientes desde la capital colombiana hacia el exterior.

Captura de ciudadano polaco que llevaba cocaína camuflada en papel de impresión en Cartagena - crédito Policía Nacional de Colombia

El valor del decomiso supera los 300.000 dólares (más de 1.500 millones de pesos colombianos) y, según la Policía Metropolitana, la droga representaba aproximadamente 12.000 dosis destinadas al mercado internacional.

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Durante la inspección de rutina, los agentes detectaron un olor inusual en el equipaje del viajero, lo que motivó una revisión detallada y permitió hallar la sustancia camuflada dentro de los rollos, según precisó la Fiscalía.

“Lo incautado equivale a más de 12 mil dosis… un golpe que impacta directamente las finanzas de las redes criminales que operan estas rutas”, afirmó la Policía Metropolitana de Cartagena en su momento.

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A pesar de no aceptar los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el extranjero recibió una medida de aseguramiento intramural dictada por la justicia.

- crédito Policía Nacional

“Las modalidades son cada vez más creativas, pero la inteligencia policial está un paso adelante”, declaró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

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La captura de Osinski se inscribe en la estrategia denominada Cerco total, aplicada recientemente por las autoridades frente al fenómeno del tráfico internacional a través de Cartagena. Las cifras judiciales al primer trimestre de 2026 dan cuenta de 1.194 detenciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 546 kilos de sustancias alucinógenas, según datos difundidos por la Fiscalía General de la Nación.

Capturan a británico por ocultar cocaína en bolsas de leche en polvo

El arresto y condena del ciudadano polaco en Cartagena se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública contra el trafico de drogas en Colombia.

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Entre ellos se destaca la detención de un ciudadano del Reino Unido que fue capturado en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, cuando intentaba salir del país con cocaína oculta en bolsas que simulaban contener leche en polvo.

Fahad Uddin Ahmed fue detenido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - crédito Policía Nacional

El caso se registró el 17 de abril, cuando Fahad Uddin Ahmed, un estudiante de 25 años, fue inspeccionado por los agentes de la Policía Nacional durante los controles rutinarios de la zona de embarque internacional.

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Allí, los uniformados notaron irregularidades en el equipaje de mano del acusado y, tras una inspección técnica del contenido de los paquetes, detectaron que se trataba de cocaína y no leche en polvo, como sugería el empaque.

Después de confirmar la presencia de la sustancia ilícita, las autoridades incautaron la droga y detuvieron de inmediato a Ahmed, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la legislación colombiana, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes puede acarrear severas penas de prisión y multas económicas.

La Policía Nacional de Colombia desmanteló un laboratorio clandestino en Barbacoas, Nariño, e incautó más de 1,3 toneladas de cocaína en una de las mayores operaciones antidrogas recientes - crédito prensa Ponal

Según la normatividad nacional, si la cantidad de cocaína incautada supera los 100 gramos, la ley establece penas de 128 a 360 meses de prisión, es decir, entre poco más de 10 años y hasta 30 años de cárcel, acompañadas de multas desde 1.334 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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En situaciones donde el decomiso es menor o igual a 100 gramos de cocaína, la sanción implica entre 64 y 108 meses de prisión, que equivalen de cinco a nueve años, junto con multas de 2 a 150 salarios mínimos. Si la cantidad supera los 100 gramos pero no llega a los 2.000 gramos, la pena se ubica entre 96 y 144 meses (de ocho a doce años de prisión), y la multa puede ir de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.