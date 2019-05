Emocionada y sin poder ocultar las lágrimas, la exvedette confesó sobre sus situaciones con el coreógrafo: "Fue una traición. Lo traicioné. Yo logré perdonarme pero escuchando y viendo lo que hice". Y agregó: "Yo agradezco que no me hayas perdonado (hablándole a Aníbal) porque si me hubieras perdonado, me hubiera pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida. Y, en base a hacérmela divertida: le clavé puñaladas a mis amigos".