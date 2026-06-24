Desbarataron parte de una organización criminal vinculada a robos armados en Rosario

Efectivos de la Policía de Santa Fe participan en un allanamiento nocturno en Rosario, relacionado con una investigación a una banda criminal por robos armados (Rosario3)

Durante la tarde noche del martes, procedimientos coordinados entre la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario lograron desarticular parte de una organización criminal presuntamente vinculada a robos calificados en Rosario y distintas localidades de la provincia.

Las acciones incluyeron operativos simultáneos en Rosario, Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda, en el marco de una investigación dirigida a esclarecer delitos como robo armado, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.

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Según la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el despliegue policial permitió la detención de dos personas y la notificación por asociación ilícita a otras dos, quienes fueron trasladadas para cumplir medidas procesales y posteriormente recuperaron la libertad. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, la investigación se había iniciado tras un robo calificado en Los Molinos y, mediante análisis criminal y técnicas forenses, se logró vincular ese hecho con otros similares en la región.

Los investigadores emplearon herramientas como intervenciones telefónicas, estudios sobre impactos de antenas y pericias a dispositivos electrónicos secuestrados. Estas tareas permitieron identificar a los presuntos integrantes de una estructura delictiva que operaba con diversos niveles de organización y funciones específicas, según informó el parte oficial.

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Dinero incautado por la policía a una banda criminal dedicada a robos armados en Rosario (Rosario3)

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la investigación determinó que algunos miembros de la organización se ocupaban de ejecutar los delitos, mientras que otros manejaban la logística: proveían vehículos, modificaban patentes, suministraban armas y resguardaban los elementos sustraídos. La coordinación y roles diferenciados permitieron a la banda operar en distintas localidades, dificultando la labor de las fuerzas de seguridad.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Capturas, la Brigada Automotores, la Unidad de Captura de Alto Perfil y la División Canes Detectores, con el apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. Las requisas en establecimientos penitenciarios fueron ejecutadas por distintas direcciones del Servicio Penitenciario provincial.

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Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, material estupefaciente y otros elementos de interés para la causa. En un domicilio de Rosario, la División Canes Detectores localizó dinero y envoltorios con presunta cocaína ocultos en el interior de la vivienda, lo que, de acuerdo con el comunicado, resultó fundamental para robustecer la investigación.

En los procedimientos fueron detenidos Maximiliano Jesús D. y Milton Uriel L., ambos de 18 años. Además, Agustina Ayelén A. de 29 y Ruth Mailén A. de 28 fueron aprehendidas y trasladadas para el cumplimiento de medidas judiciales, aunque posteriormente quedaron en libertad.

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Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de las Fiscalías de Casilda, Las Rosas y San Lorenzo. Los fiscales Juan Pablo Baños, Juan Pablo Oggero y Melisa Serena ordenaron la detención de los sospechosos y continúan con las medidas investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la posible participación de otras personas en la organización.

Un perro de la División Canes de la policía participa en un allanamiento en Rosario, donde se incautaron billetes (Rosario3)

Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para identificar a posibles implicados que aún no han sido detenidos. El Ministerio de Justicia y Seguridad remarcó la importancia de la cooperación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas para el esclarecimiento de los hechos.

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Las autoridades subrayaron que la investigación se mantiene abierta y que podrían surgir nuevas detenciones en las próximas horas. El operativo refuerza la estrategia de combate contra el crimen organizado en la provincia de Santa Fe y evidencia el trabajo articulado entre diferentes organismos estatales.