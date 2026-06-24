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Estados Unidos entrega a Panamá equipos de seguridad valorados en más $5 millones

Señala que el propósito es combatir los carteles de la droga, reforzar las fronteras y frenar la inmigración ilegal hacia la nación norteña

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La cooperación en materia de seguridad entre Panamá y los Estados Unidos continúa consolidándose, manifiesta el Servicio Nacional Aeronaval. (Senan)
La cooperación en materia de seguridad entre Panamá y los Estados Unidos continúa consolidándose, manifiesta el Servicio Nacional Aeronaval. (Senan)

Estados Unidos entregó al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá más de $5 millones en equipos esenciales de seguridad marítima, fronteriza y cibernética, apoyo que forma parte de la cooperación ampliada en seguridad del Comando Sur estadounidense a Panamá, que en 2026 alcanzará un valor estimado de $100 millones.

La asistencia incluye $3 millones para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y $2 millones para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y cada institución recibirá su propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad, además de equipos especializados, señala la información dada a conocer por la embajada de Estados Unidos en la nación canalera.

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Sostiene que el apoyo equipa a ambos estamentos para combatir agresivamente a las organizaciones criminales transnacionales, reforzar la seguridad fronteriza y desarticular las redes que impulsan la migración ilegal y el narcotráfico, los cuales ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses, destaca la información.

Se detalla que el paquete de asistencia de $3 millones para el Senafront incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, cinco camiones refrigerados, dos vehículos jeep de mantenimiento móvil, repuestos para generadores de energía y 400 sets de equipo de comunicación para operaciones especiales.

Estos recursos, se indica, contribuirán a mantener cerrado el Tapón del Darién a la migración ilegal y a detener el tráfico de drogas, armas y personas antes de que llegue a Estados Unidos.

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"Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá. (Cortesía)
"Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá. (Cortesía)

Por su parte, el paquete de $2 millones para el Senan incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, dos embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación.

“Estos recursos fortalecerán las operaciones de interdicción marítima y la protección del Canal de Panamá, al tiempo que contribuirán a interrumpir, destruir y desmantelar las operaciones de los carteles en el mar”, se manifiesta.

Estados Unidos está entregando un apoyo decisivo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá.

Marino Cabrera agregó que “cada dólar invertido aquí evita que los carteles obtengan ganancias invadiendo nuestra frontera sur. Esto es America First en acción, proteger la soberanía estadounidense, a los trabajadores estadounidenses, a las familias estadounidenses y el estilo de vida estadounidense del caos, el crimen, y la violencia que generan las fronteras abiertas”.

En tanto, la embajada estadounidense en Panamá también informó que conmemorará el 250.º aniversario de la independencia de esa nación con un Great American Fair en el casco antiguo de la capital panameña.

El apoyo consiste en equipos de seguridad para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Cortesía)
El apoyo consiste en equipos de seguridad para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Cortesía)

La actividad contará con presentaciones de la Marine Forces Reserve Band y bandas panameñas, además de stands de empresas estadounidenses, así como un área gastronómica Sabor USA que ofrecerá comida estadounidense con un toque de sabores panameños, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos contará con un puesto de salud.

Anteriormente, en Panamá se conmemoraba la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, aunque quienes rendían homenaje eran panameños residentes en los barrios de Río Abajo, Parque Lefevre y Bella Vista, que además adornaban sus casas con la bandera de las barras azules, rojas y estrellas.

Paralelamente, soldados norteamericanos realizaban pomposas marchas militares a lo largo y ancho de la Avenida 4 de Julio, hoy llamada Avenida de Los Mártires, que culminaban con vistosos fuegos artificiales y enérgicos discursos sobre la grandeza de la nación norteña, según registra el diario Critica.

La última celebración estadounidense en suelo panameño se realizó el 4 de julio de 1999, y fue una actividad militar en la antigua base de Clayton, además de una sencilla recepción en la casa del entonces embajador, Simón Ferro.

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