El Salvador destruye 22.5 toneladas de cigarrillos decomisados en operativos anticontrabando

El Salvador destruyó 22.5 toneladas de cigarrillos decomisados en la primera eliminación de 2026 por operativos contra el contrabando. (Cortesía: PNC de El Salvador)

El Salvador anunció realizó la primera destrucción del año de cigarrillos decomisados, con un cargamento que supera las 22.5 toneladas y representa más de USD 6.6 millones en impuestos y multas no percibidos por el Estado.

Así lo anunció este martes el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, quien presentó los resultados junto al ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, y al director de la Dirección General de Aduanas, Benjamín Mayorga Osorio.

Durante la presentación, las autoridades informaron que este cargamento será trasladado a Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una planta de gestión de desechos industriales se encargará del proceso de destrucción, garantizando el manejo adecuado para la protección del medio ambiente.

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Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de la primera destrucción de cigarrillos incautados en lo que va de 2026, resultado de una política coordinada entre distintas instituciones estatales.

El ministro Villatoro subrayó la importancia de la labor conjunta realizada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la Fiscalía General de la República (FGR), la División Antinarcóticos de la PNC y la Dirección General de Aduanas.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, junto al ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, y el director de la Dirección General de Aduanas, Benjamín Mayorga Osorio, anunciaron este martes los resultados de los operativos anticontrabando realizados en el país. (Cortesía: PNC de El Salvador)

“Esta destrucción de más de 22 toneladas de cigarrillos no es más que el reflejo de una política firme y valiente impulsada por el presidente Nayib Bukele, no solo en materia de seguridad, sino también en la lucha contra el contrabando”, expresó Villatoro, de acuerdo con datos de la PNC.

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El valor del cargamento decomisado equivale a más de USD 6 millones en concepto de impuestos, almacenaje y multas que el Estado dejó de percibir. Además, el ministro de Seguridad Pública y Justicia informó que, en lo que va del año, se han registrado 92 detenciones vinculadas al delito de contrabando en el país.

El Salvador refuerza la coordinación institucional y la tecnología en la lucha contra el contrabando

En su intervención, Villatoro rememoró que, al declarar la guerra a las bandas dedicadas al contrabando, El Salvador sufrió la pérdida de uno de sus miembros de la Fuerza Armada. A raíz de ese hecho, las autoridades reforzaron la coordinación entre Aduanas, la Fiscalía General de la República, el ejército y las divisiones especializadas de la PNC. “Hemos creado toda una fuerza de tarea entre Aduana, Fiscalía General de la República, el Ejército con su Comando Sumpul, nuestras Divisiones de Fronteras y Narcóticos”, mencionó Villatoro.

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El titular de Seguridad Pública recalcó el avance tecnológico logrado por El Salvador en la lucha contra el contrabando. “Somos el país de América Latina que más equipo de revisión no intrusiva tiene en el continente americano”, sostuvo el funcionario.

El Gobierno de El Salvador vinculó la ofensiva contra el contrabando con 92 detenciones registradas en lo que va del año. (Cortesía: PNC de El Salvador)

Villatoro aseguró que estos operativos han impactado tanto en la zona occidental, como central y oriental del país. “La cárcel los espera a todos estos contrabandistas”, sentenció el ministro, en referencia al endurecimiento de las acciones judiciales contra este delito.

“El negocio del contrabando poco a poco va a ir acabando, no hay puertas giratorias; en lo que va del año llevamos 92 detenciones por el delito de contrabando”, aseguró Villatoro. El funcionario añadió que la meta es transformar este fenómeno, que afecta tanto la salud de la población como las finanzas estatales.

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