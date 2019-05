Andy Kusnetzoff, conductor del programa, le preguntó si sufrió "algún tipo de violencia", a lo que ella respondió: "No, pero hubo muchas situaciones en donde no congeniamos, y cuando una pareja está rota y tiene que vivir bajo un mismo techo la conversación es otra, y el tono es otro. Había que iniciar sí o sí el trámite de divorcio porque si no él podría haber seguido así eternamente y yo ya no podía seguir más".