"Son lo más grande que me dio la vida y ahora los llevo tatuados en la piel. Mis dos milagros", escribió la reconocida modelo junto a las imágenes de sus muñecas. "Juli, no entiendo la fecha del más peque", le preguntó un seguidor. A lo que ella le explicó: "El 2015 está abreviado a 15, si no era demasiado largo y debía ser proporcionado con la fecha de Mateo".