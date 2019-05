"Entonces, yo lo llevo a mi experiencia personal. Me pueden creer, no me crean, tomenlo o dejenlo, porque seguramente muchos en su casa estarán con su hijo, su hija, que está atravesando eso. Yo tenía doce años y yo creí que era nena, pensaba como mujer. Y sí, quería ser nena, no quería ser varón. Yo creía que iba a crecer, iba a cambiar los genitales, no sé por qué esa fantasía de criatura, pero siempre sentí lo mismo", profundizó.